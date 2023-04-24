В школах США массово ломаются Chromebook

Кроме того, одной из наибольших проблем является возможность ремонта. В среднем Chromebook сложнее обновить и отремонтировать, чем ноутбуки на Windows. Это, в частности, связано с тем, что заменяемые детали гораздо труднее найти - особенно если речь идёт про экраны, петли и клавиатуры, которые особенно подвержены падениям, ударам и прочим повреждениям в рамках школ. Например, исследователи обнаружили, что почти половина клавиатур, которые подходят для установки в Acer Chromebooks, были распроданы онлайн, и что более трети стоили 90 долларов или больше, что составляет почти половину стоимости типичного 200-долларового Chromebook. Специалисты уверены, что крупные образовательные секторы в США и Европе могут теперь отказаться от этих компьютеров, потому что они выходят даже дороже обычных.