В школах США массово ломаются Chromebook

В начале 2020 года, когда пандемия коронавируса вынудила школы перейти на онлайн-обучение, сфера образования оказались в довольно сложном положении, нуждаясь в приобретении большого количества доступных ноутбуков, которые можно было бы отправить домой с учениками — в США многие школы обратились к Chromebook. Три года спустя PIRG Education Fund в США сообщает в своём новом отчёте Chromebook Churn, что многие из этих партий ноутбуков уже начали ломаться. Это потенциально стоит правительству страны огромных денег, но дело не только в замене или ремонте. Стоит понимать, что речь идёт о миллионах устройств, которые нужно как-то утилизировать, а это буквально горы мусора, аккумуляторных батарей и прочих вещей.

Кроме того, одной из наибольших проблем является возможность ремонта. В среднем Chromebook сложнее обновить и отремонтировать, чем ноутбуки на Windows. Это, в частности, связано с тем, что заменяемые детали гораздо труднее найти - особенно если речь идёт про экраны, петли и клавиатуры, которые особенно подвержены падениям, ударам и прочим повреждениям в рамках школ. Например, исследователи обнаружили, что почти половина клавиатур, которые подходят для установки в Acer Chromebooks, были распроданы онлайн, и что более трети стоили 90 долларов или больше, что составляет почти половину стоимости типичного 200-долларового Chromebook. Специалисты уверены, что крупные образовательные секторы в США и Европе могут теперь отказаться от этих компьютеров, потому что они выходят даже дороже обычных.