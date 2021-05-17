В часах ELARI KidPhone стало доступно детское радио Disney

Компания ELAR в преддверии сезона летних детских каникул объявляет о расширении развлекательных и познавательных возможностей детских «умных часов» KidPhone 4G – модель получила виртуальную кнопку для прямого доступа к радио Disney. Это современное цифровое радио для всей семьи. В эфире станции – популярные мировые и российские хиты, авторские программы, интерактивная рубрика, позволяющая слушателям прозвучать в эфире, и, конечно же, песни и композиции из фильмов Disney.

Интеграция интернет-радио с «умными часами» выполнена глубокая, что обеспечивает дополнительные познавательные возможности, живое взаимодействие и обратную связь со слушателем. Так, подключившись к трансляции, ребенок может непосредственно на дисплее часов познакомиться с расширенными данными о композиции, которая звучит в прямом эфире. Также владельцам KidPhone 4G доступны просмотр музыкальных чартов и даже голосование за лучшую песню прямо с дисплея часов с помощью лайков или дизлайков.

«Новая возможность порадует как новых покупателей ELARI KidPhone 4G, так и давних пользователей этой популярной модели. Мы рады новому партнерству, которое позволяет расширять спектр применений «умных часов», актуальных для детей и для семейного досуга, – отметил Йосеф Закс, основатель компании ELARI. – Доступ к потоковому вещанию радио Disney часы обеспечат повсюду: ELARI KidPhone 4G поддерживают два типа интернет-подключений – через сотовую сеть, что даже отражено в названии, и через встроенный wi-fi-модуль».

Спектр возможностей работы с аудиоконтентом у модели ELARI KidPhone 4G достаточно широк. Вместе с встроенным телефоном, трекером и фотокамерой часы оснащены функциональным МР3-плеером. Пользователь может слушать записи через встроенный динамик, а может подключить внешние bluetooth-устройства – наушники или колонку. Таким образом, можно слушать музыку, не мешая окружающим, а можно устроить яркую и громкую дискотеку.

Развлекательные возможности ELARI KidPhone 4G органично дополняет поддержка устройством голосового ассистента «Алиса» от «Яндекс». Виртуальный помощник ответит на любые вопросы – разумеется, в рамках возрастных ограничений, которые предусмотрены для встроенной версии, расскажет сказку, почитает рассказы известных писателей, предложит спеть веселую песенку, поиграет в интеллектуальные и развивающие игры.

И, конечно же, KidPhone 4G – это, в первую очередь, средство для общения детей и контроля родителей с развитыми средствами безопасности: встроенные модули трекинга GPS/LBS/Wi-Fi показывают местонахождение ребенка на карте в мобильном приложении ELARI SafeFamily, датчик снятия с руки и кнопка SOS сразу же сообщат взрослым о нестандартной ситуации, аудио- и видеозвонки позволяют всегда оставаться на связи, степень защиты от воды и пыли IP67 разрешает играть и тщательно мыть руки, не снимая часов.

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