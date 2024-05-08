В этом году NVIDIA выпустит только RTX 5090

Сегодня инсайдеры, которые ранее достаточно точно предсказывали действия компании NVIDIA в области геймерских видеокарт, сообщили, что производитель в 2024 году выпустит в продажу исключительно флагманскую модель RTX 5090, тогда как остальные более доступные модели будут отправлены в продажу уже в 2025 году — в начале или даже весной. Естественно, это немного огорчает потенциальных покупателей, потому что стоимость у новой флагманской видеокарт явно будет высокая, а более доступные модели появятся ближе к весне. Соответственно, те пользователи, которые очень хотели улучшить свой компьютер новой более производительной видеокартой, лишаются данной возможности на достаточно длительное время. Если, конечно, эта информация верна.

При этом стоит напомнить, что ранее компания NVIDIA именно так и поступала — она выпускала сначала RTX 4090, после чего выходила более доступная RTX 4080, а за ней уже шли представители среднего и доступного класса. Лишь спустя много месяцев в продажу вышла видеокарта доступного уровня, которую в продаже многие пользователи ждали примерно полгода. И мы сильно сомневаемся, что NVIDIA неожиданно решит изменить стратегию в пользу релиза сразу нескольких моделей — в этом просто нет никакой необходимости, потому что игровые видеокарт в любом случае не являются основным источником дохода производителя. Сейчас NVIDIA получает львиную долю прибыли с рынка графических ускорителей для искусственного интеллекта.