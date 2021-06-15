В фирменных приложениях Samsung обнаружена уязвимость

Несмотря на то, что у компании Google есть целый набор различных приложений, которые рекомендуется пользователям для повседневного использования, крупные производители смартфонов всё-равно но устанавливают свой собственный софт. Например, первой, кто начала этим заниматься, выступает компания Samsung, которая довольно длительное время устанавливала различные собственные приложения, позволяющие пользователю не привязываться к сервисам компании Google. А теперь появилась информация о том что некоторые из этих приложений обладают дырами в безопасности, из-за которых злоумышленники могут получить доступ к памяти смартфона, заполучив какую-либо информацию для личного использования. Эта информация поступила от энтузиастов, которые обнаружили данную дыру в безопасности и уже активно протестировали её, получив доступ к защищенным данным на смартфоне.

Естественно, далеко не так просто получить доступ к информации в памяти смартфона, используя данную уязвимость. Для этого нужно иметь определенное аппаратное оснащение, также знать обо всех уязвимостях операционной системе компании (речь о прошивке) Samsung и фирменных приложениях данного производителя. Но с другой стороны, при необходимости и определенных знаниях злоумышленники всё же могут пробраться в защищённые разделы на смартфоне пользователя, даже если у них нет пароля или ключа безопасности. Это достаточно странно, учитывая, что Samsung рекламирует свою платформу как одну из самых защищенных на рынке смартфонов.