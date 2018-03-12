В iFixit оценили ремонтопригодность Samsung Galaxy S9+

Авторы популярного ресурса iFixit разобрали новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S9+, оценив его на 4 балла по шкале ремонтопригодности от 1 до 10. Такую же оценку получили прошлогодние Galaxy S8 и S8+. Специалисты похвалили модульность большинства компонентов, что дает возможность заменить их отдельно друг от друга. Из минусов – сложности в замене аккумулятора, хрупкость дисплея и заднего стекла, а также необходимость снятия заднего стекла и разборки всего смартфона для замены дисплея. Напомним, что продажи Samsung Galaxy S9 и S9+ стартуют уже 16 марта 2018 года.