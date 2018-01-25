В iOS 11.3 Beta можно будет отключить «замедление» iPhone

Компания Apple начала тестирование новой версию прошивки iOS 11, которая исправит метод контроля питания, влияющий на производительность смартфонов с изношенной батареей. После обновления до iOS 11.3 пользователь сможет отключить «замедление» в меню «Аккумулятор» в настройках iPhone 6 и более новых моделей.

Также апдейт привнесет информацию о степени износа батарейки, новые возможности дополненной реальности (предметы можно будет размещать на вертикальных поверхностях), новые анимоджи, функцию Health Records в приложении «Здоровье» и другие менее заметные улучшения. Пока iOS 11.3 доступна только для разработчиков (Developer Program), но скоро появится возможность открытого скачивания.