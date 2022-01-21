В iPhone 15 Pro появится перископическая камера нового поколения

Хотя большинство слухов касаются iPhone 2022 года, некоторые из них уже предсказывают, чего ожидать от iPhone 2023 года. В отчете, опубликованном 9to5Mac, аналитик Джефф Пу утверждает, что модели iPhone 15 Pro будут оснащены объективом с перископом с 5-кратным оптическим зумом. По словам аналитика, Apple ведет переговоры с компанией Lante Optics, которая, как ожидается, станет основным поставщиком линз для перископов, которые будут использоваться в iPhone 2023 года. В отчете утверждается, что компания из Купертино уже получила образцы компонентов и окончательное решение должно быть принято к маю. Если компоненты будут одобрены, Apple включит объектив перископа во флагманские модели линейки iPhone 2023 года, которые, как мы предполагаем, будут называться iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Джефф Пу говорит, что если обе компании закроют сделку, Lante Optics, вероятно, поставит Apple более 100 миллионов компонентов, что окажет огромное положительное влияние на доходы компании.

Ходят слухи, что это не первый раз, когда Apple включает объектив перископа в iPhone 15. В более раннем отчете аналитика Минг-Чи Куо также упоминалось, что компания работает над включением объектива перископа в «iPhone 2H23» для улучшения оптических характеристик. Для тех, кто не знаком с этой технологией, линзы перископа основаны на призме, которая отражает свет на несколько внутренних линз под углом 90 градусов к датчику камеры. Это позволяет увеличить длину объектива по сравнению с телеобъективом, что обеспечивает гораздо лучший оптический зум. Samsung и Huawei уже предлагают такую ​​технологию в своих смартфонах, которая обеспечивает оптическое увеличение до 10x и комбинированное увеличение до 100x.