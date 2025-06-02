В iPhone 17 Apple откажется от островка

Элемент Dynamic Island (динамическая «пилюля» в верхней части экрана) впервые появился в 2022 году с релизом iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, став более рациональной альтернативой «чёлке» за счёт более разумного использования пространства. Однако со временем её внешний вид перестал восприниматься как что-то свежее — форма и расположение выреза практически не изменились ни в iPhone 15, ни в актуальных моделях. К счастью, по свежим данным, Apple работает над новой технологией под названием «metalens», которая позволит уменьшить размеры модуля Face ID и, как следствие, сделать Dynamic Island компактнее. Подобно тому, как Dynamic Island стал стандартом на всей линейке iPhone 15, технология metalens должна применяться сразу ко всем моделям iPhone 17.

Первоначально считалось, что такую модернизацию получит только старшая версия Pro Max, однако теперь предполагается, что она появится на всех четырёх моделях iPhone 17. Уменьшение модуля Face ID позволит сократить размеры Dynamic Island и тем самым увеличить полезную площадь экрана. При этом функциональность выреза не изменится — он всё так же будет динамически подстраиваться под действия пользователя и запущенные приложения. Также ранее инсайдер заявлял, что модели iPhone 17 и iPhone 17 Air получат по 8 ГБ оперативной памяти, но в последнем отчёте он уточнил, что только базовая модель будет оснащена таким объёмом ОЗУ и получит чип A18 — тот же, что установлен в iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Видимо, Apple готовит минорный апдейт.