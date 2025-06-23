В iPhone 17 компания Apple сделает упор не на мощности

По информации инсайдеров, третье поколение 3-нм техпроцесса TSMC под названием N3P будет использоваться в новых чипах Apple — A19 и A19 Pro. На той же технологии Qualcomm, скорее всего, собирается выпустить Snapdragon 8 Elite Gen 2, а также, возможно, Snapdragon 8s Gen 4. Таким образом, с точки зрения литографии обе компании окажутся в равных условиях и смогут выбирать — сделать акцент на производительности или на энергоэффективности. Apple, согласно утечкам, традиционно сделает ставку на эффективность, что означает, что Snapdragon 8 Elite Gen 2 может обойти A19 и A19 Pro по «сырой» мощности. Известный инсайдер отметил, что Apple сможет догнать Snapdragon 8 Elite Gen 2 благодаря более высокой производительности на такт и лучшей энергоэффективности.

Судя по всему, компания делает ставку на то, чтобы вся линейка iPhone 17 обеспечивала продолжительное время работы от батареи — компания не стремится любой ценой возглавить рейтинги тестов производительности. Это более практичный подход с точки зрения повседневного пользовательского опыта. Ранее в этом месяце появлялась информация о предполагаемых результатах A19 и A19 Pro в одноядерных и многоядерных тестах — якобы они соответствуют уровню производительности M4 в задачах на одно ядро. Однако чип MediaTek Dimensity 9500, также построенный на техпроцессе N3P, продемонстрировал более высокие многоядерные результаты, чем оба чипа Apple. Видимо, Apple просто сменила стратегию на развитие.
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