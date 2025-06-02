В iPhone 18 появятся тактильные кнопки

По сети уже достаточно давно ходят слухи о том, что Apple уже не раз пыталась внедрить тактильные кнопки в iPhone, но до сих пор такие устройства так и не появились в продаже. Теперь же, исходя из новой информации, западный инсайдер утверждает, что компания возобновила работу над этим проектом и, более того, планирует использовать тактильные кнопки не только в iPhone, но и в iPad, а также в Apple Watch. Похоже, Apple всерьёз нацелилась на полный переход к тактильным кнопкам — с их плюсами и минусами. Очевидно, в компании считают, что преимущества перевешивают. Ведь эти кнопки не имеют движущихся частей, что полностью исключает механический износ. Кроме того, они позволяют реализовать разные функции в зависимости от силы или продолжительности нажатия — например, лёгкое касание может выполнять одну задачу, а сильное нажатие — другую.

Ранее предполагалось, что такие кнопки появятся в моделях iPhone 16 Pro и iPhone Pro Max, но, судя по всему, тогда проект был отложен. Теперь же, если слухи правдивы, разработка возобновилась, но, к сожалению, пока что неизвестно, когда именно тактильные кнопки доберутся до реальных устройств Apple. Скорее всего, в этом году ждать данное обновление не стоит, потому что если работу только возобновили, то впереди ещё много тестов и улучшений, а iPhone 17, судя по недавним сливам, уже находится на активной стадии производства и сборки. У Apple просто нет времени, чтобы разработать и внедрить данную технологию в этом поколении.
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