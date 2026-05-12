В iPhone появилось шифрование RCS-сообщений

Компания Apple наконец начала внедрять полноценное сквозное шифрование для RCS-переписки между iPhone и Android. В iOS 26.5, которая вышла в понедельник, компания добавила поддержку end-to-end encryption для RCS-сообщений в бета-режиме. Это означает, что ни Apple, ни Google не смогут просматривать содержимое сообщений во время их отправки. После установки iOS 26.5 в чатах с Android-пользователями появится значок замка и пометка «Encrypted» в верхней части переписки. Они будут отображаться только в том случае, если оператор связи поддерживает новую функцию. Apple заявляет, что шифрование активируется автоматически и со временем будет включено по умолчанию как для новых, так и для уже существующих RCS-чатов.

Со стороны Android также потребуется актуальная версия Google Messages, но это приложение тоже постепенно обновляется по всему миру. Помимо этого, iOS 26.5 получила новые обои и рекламу в Apple Maps. Теперь приложение может показывать локальные рекламные объявления на основе примерного местоположения пользователя, поисковых запросов или текущего участка карты во время навигации и поиска. При этом Apple утверждает, что рекламные данные не привязываются к аккаунту Apple. Насколько эта информация правдива проверить сложно, но производитель iPhone явно работает над тем, чтобы его карты лучше работали по всему миру, а не только в США, что не может не радовать. Хотя, конечно, RCS-сообщения куда важнее для конечного пользователя.