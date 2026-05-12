В iPhone появилось шифрование RCS-сообщений

Со стороны Android также потребуется актуальная версия Google Messages, но это приложение тоже постепенно обновляется по всему миру. Помимо этого, iOS 26.5 получила новые обои и рекламу в Apple Maps. Теперь приложение может показывать локальные рекламные объявления на основе примерного местоположения пользователя, поисковых запросов или текущего участка карты во время навигации и поиска. При этом Apple утверждает, что рекламные данные не привязываются к аккаунту Apple. Насколько эта информация правдива проверить сложно, но производитель iPhone явно работает над тем, чтобы его карты лучше работали по всему миру, а не только в США, что не может не радовать. Хотя, конечно, RCS-сообщения куда важнее для конечного пользователя.