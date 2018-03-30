В интернете засветился дизайн OnePlus 6

Это давно предполагалось, что, как и другие предстоящие смартфоны на Android, в OnePlus 6 будет выступать небольшая бровь в верхней части дисплея.OnePlus 'Carl Pei сказал The Verge, что вырез будет меньше, чем у его конкурента, но больше, чем на основном телефоне, это связано с отсутствием собственных 3D-датчиков.Самое интересное - описание Пэй о том, как программное обеспечение будет обрабатывать новое соотношение сторон 19: 9. Во-первых, часы будут перемещены с верхней панели в левую часть экрана. Это дает значкам уведомлений больше места. Во-вторых, видео и фотографии не пострадают от изменения, поскольку OnePlus 6 замаскирует вырез.