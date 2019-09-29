В камере Huawei Mate 30 Pro обнаружили изъян

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился впечатлениями от работы флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, который недавно был признан лучшим камерофоном по мнению DxOMark. Если верить источнику, при просмотре фотографии сразу после съёмки на загрузку снимка уходит несколько секунд. Скорее всего, данное «зависание» вызвано обработкой HDR. Источник уверен, что в iPhone 11 Pro и Samsung Galaxy Note10+ режим HDR работает намного быстрее. Быть может, вся проблема в процессоре Kirin 990, который уступает в производительности A13 Bionic и Snapdragon 855? Впрочем, проблема может быть программной и в таком случае Huawei решит её в одном из ближайших обновлений.