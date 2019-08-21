В корпусе Phanteks Enthoo Luxe 2 помещаются две системы и 12 накопителей

Превосходно разработанный корпус, поддерживает материнские платы вплоть до SSI-EEB и E-ATX, позволяя устанавливать двойные системы с помощью прилагаемых кронштейнов. Enthoo Luxe 2 имеет большую боковую панель из закаленного стекла, что позволяет пользователям наслаждаться беспрепятственным обзором установленного оборудования.

На передней панели и в корпусе блока питания предустановлены RGB-светодиоды. Им можно управлять либо через материнскую плату, либо через панель ввода-вывода. Панель ввода / вывода включает, помимо прочего, четыре порта USB 3.0 вместе с одним разъемом USB 3.1 Type C. Для второй системы доступна дополнительная кнопка питания.

Поддерживает видеокарты длиной до 503 мм, а также процессорные кулеры высотой до 195 мм. Легко поместятся до одиннадцати 2,5-дюймовых накопителей, и то же самое можно сказать о двенадцати 3,5-дюймовых накопителях (по умолчанию четыре). В стандартную комплектацию входит кронштейн для второй системы или второго блока питания, позволяющий пользователям устанавливать свои видеокарты в вертикальной положении.

Enthoo Luxe 2 разработан с нуля с учетом специального водяного охлаждения. Передняя часть корпуса вместе с крышей имеют множество отверстий для установки заливных и сливных отверстий, что упрощает процесс водяного охлаждения. Кроме того, можно установить до 15 традиционных вентиляторов; при этом управление ими осуществляется через встроенный контроллер вентилятора с ШИМ-сигналом.