В новых часах ColorOS Watch 1.5 больше спортивных режимов и циферблатов

OPPO анонсировала новую версию операционной системы, которая используется в умных часах OPPO Watch.

ColorOS Watch 1.5 предлагает множество функций, включая новые спортивные режимы и циферблаты. Когда ColorOS Watch 1.5 появится для OPPO Watch, пользователи смогут отслеживать больше занятий, так как в нем появятся восемь новых спортивных режимов, включая бесплатные тренировки, эллиптический тренажер, альпинизм и гребля.

Новое обновление также обеспечивает поддержку более 13 новых приложений, включая Tencent News, Baidu Maps и NetEase Cloud Music.

ще одна особенность обновления - больше циферблатов. Владельцы OPPO Watch теперь могут выбирать из 50 новых циферблатов.

Существует также новый режим SOS, который пользователи могут активировать, который автоматически набирает номер экстренной службы, а также отправляет важные данные, такие как местонахождение владельца.

Обновление ColorOS Watch 1.5 начнет развертывание для OPPO Watch 24 октября.
Комментарии и отзывы ColorOS Watch 1.5
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