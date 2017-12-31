В новых чипсетах MediaTek Helio P сделают ставку на технологии ИИ

В этом году компания MediaTek приостановила развитие флагманских процессоров Helio X после негативной реакции партнеров на Helio X30. Вполне предсказуемо, что производитель решил сосредоточиться на чипсетах Helio P. На недавней пресс-конференции руководители MediaTek огласили планы на 2018 год. Итак, ставка будет сделана на технологии искусственного интеллекта (AI): объединение облачных и локальных вычислительных возможностей, обучаемых систем и др. В следующем году планируется выпуск двух процессоров MediaTek Helio P, которые будут нести в себе производительность, низкую стоимость и актуальные технологии. Дата выхода первого изделия пока не сообщается.