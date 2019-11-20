В оболочке MIUI 11 нашли подробности о Redmi K30

В коде последней бета-версии оболочки MIUI 11 нашли некоторую информацию о смартфоне Xiaomi Redmi K30.

Если верить слухам то, сканер отпечатков пальцев разместят на боковой стороне смартфона. Ещё смартфон оснастят IPS дисплеем.

В коде прошивке нашли еще информацию о дисплей. Смартфон сможет менять частоту обновления дисплея с 60 Гц до 120 Гц. Также Redmi K30 приписывают новый сенсор камеры Sony IMX686 на 60 МП. И как ранее мы писали, поддержку 5G сетей.

Пока что, смартфон Redmi K30 проходит под кодовым названием Phoenix.