В ожидании iPhone 12: версии, предположения и мнения исследователей рынка

Почти сразу после выхода iPhone 11 сеть начали заполнять слухи об Айфонах следующего поколения. Интерес к двенадцатой серии смартфонов проявили аналитики, продавцы мобильной техники и сами пользователи. Какую только информацию не распространяли в интернете поклонники и противники «яблочной» продукции. В самых безобидных сообщениях фанатов Apple говорилось о том, что в новую линейку войдет рекордное количество (до 8) устройств. Скептики же в свою очередь прогнозировали падение производительности процессоров и ухудшение качества экранов. Похоже, ни те, ни другие ни на шаг не приблизились к правде.

Какие же прогнозы, доступные на просторах Всемирной паутины сейчас, можно считать близкими к реальности?

Похоже на правду: каким утверждениям стоит верить

Нет поводов не доверять Минг-Чи Куо – ведущему китайскому исследователю рынка. В вопросах, прямо или косвенно касающихся детищ Apple, он практически всегда оказывается самым «метким». Прогнозы исследователя сбываются с завидной частотой.

Что касается iPhone 12, Куо уже успел выдвинуть в его адрес несколько весьма рациональных предположений:

Во-первых, специалист утверждает, что мобильные устройства из линейки будут комплектоваться инновационной 8-элементной оптикой, изготовленной на заводах бренда Largan. Каким именно моделям достанутся обновленные объективы – пока неизвестно.

Во-вторых, он убежден, что Эпл перестанет поставлять мобильники вместе с наушниками и зарядкой. Впрочем, подобная тенденция по мнению Минг-Чи Куо положительно скажется на качестве «начинки» смартфонов. Сэкономив на комплекте поставки, производитель сможет оборудовать iPhone 12 мощнейшим процессором и 5G-модулем.

Вполне правдоподобные заявления делают и многие другие аналитики (как популярные, так и малоизвестные).

Инсайдеры утверждают, что новые Айфоны будут существенно отличаться от доступных по ссылке разных версий https://tv-mir.com.ua/apple/iphone iPhone 11. Последние рендеры указывают на то, что Apple может вернуться к культовому дизайну «пятерки».

Также популярностью пользуется мнение о том, что в линейку войдет всего 4 телефона с разной диагональю дисплея (от 5,4 до 6,7 дюймов). Много приверженцев и у теории о наличии лидара (такого же, как у недавно представленных функциональных планшетов Apple iPad Pro) в конструкции телефонов.

По версии экспертов для двенадцатого Айфона будет доступна работа в сетях 5G. Скорее всего, такое преимущество получат не все модели из серии.

На вопрос о том, во сколько обойдется iPhone 12, многие аналитики отвечают уклончиво. Впрочем, некоторые из них (тот же Минг-Чи Куо) убеждены, что цены будут такими же, как и стартовые цены на iPhone 11.