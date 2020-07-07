В продажу поступили бюджетные смарт-телевизоры OnePlus 55U1,43Y1 и 32Y1

Компания OnePlus выпустила бюджетные Smart телевизоры OnePlus 55U1,43Y1 и 32Y1, которые на данный момент доступны только в Индии. Телевизор OnePlus TV 55U1 имеет 55 дюймовую панель с разрешением 4K. Модель отличается элегантным дизайном. Версии OnePlus TV 43Y1 и OnePlus TV 32Y1 предлагают разрешением экрана 1080p и 720p. Всем модели оснащены светодиодными панелями и поддерживают технологию Dolby Vision.

Телевизоры построены на базе Android TV со встроенной поддержкой Netflix и Prime Video. Модель 55U1 оснащен процессором MediaTek MT5887 в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти и объемом памяти 16 ГБ.