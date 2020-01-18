В продажу поступили умные часы Amazfit T-Rex

Сегодня к покупке стали доступны умные часы Amazfit T-Rex, которые были совсем недавно представлены. Они доступны по цене 140 евро.

Гаджет характеризуется 1,3-дюймовым AMOLED дисплеем защищенный стеклом Corning Gorilla Glass 3 (360:360 точек), Bluetooth 5.0 LE и GPS + ГЛОНАСС, батареей на 390 мАч (до 20 дней работы). Устройство получило защиту по сертификату MIL-STD-810G. Также они защищены от пыли и влаги степенью защиты IP68.

Часы оснащены оптическим датчиком для круглосуточного мониторинга частоты сердечных сокращений, трехосевым датчиком ускорения, геомагнитным датчиком и датчиком внешней освещенности; 14 спортивными режимами и водонепроницаемой конструкцией (5ATM). Умные часы работают как с операционной системой Android, так и с операционной системой iOS.