В продажу выходит третья цветовая модификация смартфона Xiaomi Mi Max 3 — синяя

В скором времени в продажу поступит третья цветовая модификация нового смартфона Mi Max 3 от компании Xiaomi — синяя. Гаджет оснастили 6,9-дюймовым экраном с разрешением 2160 на 1080 пикселей. В основе лежит чипсет Qualcomm Snapdragon 636. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Гбайт. Спереди установлена 8-мегапиксельная камера, сзади — двойная камера на основе сенсоров с 12 и 5 млн пикселей. Емкость аккумулятора у аппарата равна 5500 мА.ч. Предусмотрены модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5. Приобрести новинку можно будет от 250 долларов в зависимости от модификации.