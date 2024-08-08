В ряде тестов Pixel 9 оказался слабее Pixel 8

Поставщики секретной информации уверены в том, что компания Google представит процессор Tensor G4, который ляжет в основу трёх смартфонов новой серии Pixel 9, уже на следующей неделе. И в последнее время на просторах интернета появилось очень много информации о том, что данный процессор демонстрирует крайне низкую производительность, так что удивить потенциального покупателя процентами и баллами в бенчмарках компания не сможет. Однако серия тестов на одноядерную и многоядерную производительность показала, что Tensor G4 демонстрирует непостоянные результаты в бенчмарках, и производительность процессора варьируется в зависимости от модели Pixel 9. Например, последние результаты тестов демонстрируют, что базовая версия смартфона на самом деле медленнее, чем Pixel 8, что является настоящим провалом с точки зрения маркетинга.

Ведь на самом деле пользователи, конечно, разницы в производительности не заметят, но на просторах интернета будет множество обзоров и сравнений баллов из бенчмарков, которые покажут, что новый смартфон на деле хуже старого. Ещё больше разочаровывает тот факт, что более дорогой Pixel 9 Pro всего на 5 процентов мощнее, чем Pixel 8 Pro в многоядерном тесте Geekbench 6. Это значит, что производитель практически ничего не сделал для повышения производительности своего нового процессора. Возможно, Pixel 9 Pro будет оснащён более эффективной системой охлаждения с испарительной камерой, но всё равно прирост производительности будет смешным.