В сеть слили чехол от iPhone 17 Air

Компания Apple, судя по информации множества западных инсайдеров, в последнее время активно готовится представить новый iPhone 17 Air — сверхтонкий смартфон с одной камерой и кардинально новым дизайном тыльной панели, который в корне отличается от того, что компания делала ранее. Например, сегодня в интернет попала одна из утечек — инсайдер опубликовал фотографию чехла устройства в социальных сетях, на которой видно, насколько большой будет новый выступ камеры — он будет растягиваться от одного края до другого. Новинка будет крайне лёгкой и обладать самым тонким корпусом среди всех iPhone — всего 5,5 мм в толщину. Выступ самой камеры составит 4 мм и будет вмещать лишь один сенсор, так что не совсем понятно, зачем делать выступ настолько большим, ведь там явно достаточно места для двух-трёх датчиков изображения.

Кроме того, пока неизвестно, какой именно сенсор будет использоваться в этом смартфоне, но известно, что размер устройства будет таким же, как у iPhone 17 Pro Max — 163 мм в высоту и 77,6 мм в ширину. На фронтальной панели смартфона разместится 6,9-дюймовый LTPO Super Retina дисплей с вырезом для Dynamic Island. Также на нижней грани будет присутствовать порт USB Type-C, несмотря на первоначальные планы Apple выпустить iPhone 17 Air как устройство, полностью свободное от каких-либо портов. Но, видимо, производителю пришлось отказаться от идеи смартфона с исключительно беспроводной зарядкой, хотя это был бы крайне смелый шаг даже для Apple.
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