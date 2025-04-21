В сеть слили дизайн чехлов iPhone 17 Pro

Модели смартфонов iPhone 17 Pro, судя по последним утечкам, будут настоящим скачком вперёд в плане дизайна по сравнению с текущей линейкой iPhone 16. В последнее время на просторах интернета появилось немало инсайдов по этому поводу, а теперь в сеть попали изображения чехлов для будущих устройств — и они подтверждают крупные перемены, особенно в области камеры. На снимках видно, что камера будет размещена в крупном горизонтальном модуле, занимающем всю верхнюю часть задней панели — в отличие от текущего размещения в верхнем левом углу. В эту внушительную панель камер войдут три объектива, микрофон, LiDAR-сканер и светодиодная вспышка. Показаны чехлы в светло-сером, голубом, зелёном, сиреневом и сером цветах. Хотя корпуса смартфонов на фото — белые, одна из моделей отличается тёмно-серым блоком камеры, что может намекать на сохранение привычной цветовой палитры в духе iPhone 16 Pro.

Кроме заметного изменения формы камеры и переноса LiDAR, микрофона и вспышки на правую сторону задней панели, остальная часть дизайна остаётся в привычных рамках. Инсайдеры уверены, что смартфоны нового поколения получат улучшенную систему охлаждения с испарительной камерой, а также увеличенный объём оперативной памяти. Впервые в линейке будет представлен чип A19 Pro, что сулит прирост производительности и энергоэффективности. Кроме того, несмотря на передовую архитектуру, повышение цен на смартфон маловероятно — Apple, вероятно, постарается сохранить прежний уровень стоимости.