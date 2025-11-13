В сеть слили дизайн смартфона Honor 500

Компания Honor официально подтвердила скорый запуск новой линейки смартфонов серии 500 в Китае, открыв предварительные заказы и полностью раскрыв дизайн устройств. На странице предзаказа представлены оба смартфона — Honor 500 и Honor 500 Pro — с изображениями, вариантами расцветок и объёмами памяти. Оба аппарата получили плоский экран с минимальными рамками и вырезом под фронтальную камеру по центру. Сзади устройства оснащены горизонтальным модулем камер, напоминающим дизайн iPhone Air, однако здесь установлено не одно, а три сенсора. У базовой версии два крупных объектива и два небольших выреза — под третий сенсор и светодиодную вспышку. В модели Pro модуль имеет три окружности, внутри которых, судя по всему, размещены четыре камеры.

Под кнопкой питания появился дополнительный функциональный элемент, который, по предварительным данным, можно будет настраивать под свои нужды. Honor 500 предложат в конфигурациях с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 12 ГБ и 512 ГБ, а также 16 ГБ и 512 ГБ. Honor 500 Pro будет доступен в версиях 12 ГБ и 256 ГБ, 12 ГБ и 512 ГБ, 16 гигабайт и 512 ГБ, а также 16 ГБ и 1 ТБ. Хотя точная дата презентации пока не объявлена, серия Honor 500 должна дебютировать в Китае уже в ближайшие недели, а затем, возможно, даже до Нового года, новинка будет доступна для приобретения и за пределами этой страны. И выглядят смартфоны весьма привлекательно — многим такой дизайн явно понравится, особенно ценителям лаконичных линий.