В сеть слили фото макетов iPhone 17

Сегодня в сети появились новые данные о смартфоне iPhone 17, представленные довольно надёжным инсайдером. Он уже не раз публиковал точные изображения предсерийных макетов смартфонов этого производителя, которые используются производителями аксессуаров для создания чехлов и других дополнений. Слитые им фотографии подтверждают слухи о новом iPhone 17 Air, который заметно отличается от других моделей своей сверхтонкой конструкцией. На снимках видно, что стандартные iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max выглядят привычно, тогда как iPhone 17 Air заметно тоньше, а его выступ камеры более выражен. По последним данным, Apple остановилась на 6,6-дюймовом экране для этой модели, хотя ранее рассматривала вариант с 6,9-дюймовым дисплеем.

Однако из-за опасений по поводу прочности в ультратонком корпусе от этой идеи отказались. При этом корпус смартфона получит тонкие рамки, вырез Dynamic Island и кнопку управления камерой, как и говорили ранее другие инсайдеры. Толщина устройства составит всего 5,5 мм, что делает его одним из самых тонких iPhone за всю историю компании. Камера на тыльной панели будет одинарной, как у iPhone 16E, а дисплей получит частоту обновления 120 Гц ProMotion. Внутри гаджета будет установлен чип A19, а не A19 Pro, что делает эту модель чем-то средним между флагманами и более доступными версиями. Несмотря на тонкость, автономность смартфона обещает быть на уровне других моделей iPhone. Ожидаемая цена — около 900 долларов, что сопоставимо со стоимостью iPhone 16.