В сеть слили фото макетов iPhone 17

Однако из-за опасений по поводу прочности в ультратонком корпусе от этой идеи отказались. При этом корпус смартфона получит тонкие рамки, вырез Dynamic Island и кнопку управления камерой, как и говорили ранее другие инсайдеры. Толщина устройства составит всего 5,5 мм, что делает его одним из самых тонких iPhone за всю историю компании. Камера на тыльной панели будет одинарной, как у iPhone 16E, а дисплей получит частоту обновления 120 Гц ProMotion. Внутри гаджета будет установлен чип A19, а не A19 Pro, что делает эту модель чем-то средним между флагманами и более доступными версиями. Несмотря на тонкость, автономность смартфона обещает быть на уровне других моделей iPhone. Ожидаемая цена — около 900 долларов, что сопоставимо со стоимостью iPhone 16.