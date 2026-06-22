В сеть слили характеристики HMD Luma2

Спустя всего четыре месяца после выхода HMD Luma 4G в сети появились изображения и основные характеристики его преемника — HMD Luma2. По информации надёжного инсайдера, новинка получит крупный 6,75-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, что должно обеспечить более плавную прокрутку интерфейса и комфортное использование устройства. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп, на задней панели разместится основная камера с разрешением 50 Мп. За производительность будет отвечать процессор Unisoc T7280, который фактически является переименованной версией Unisoc T620. В его состав входят восемь вычислительных ядер — 2 производительных и 6 энергоэффективных. Смартфон получит 4 ГБ оперативной памяти с поддержкой виртуального расширения, а также 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1.

При необходимости объём хранилища можно увеличить с помощью карты памяти microSD. Автономность обеспечит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Среди дополнительных особенностей отмечаются наличие 3,5-мм разъёма для наушников и фирменной технологии Nokia OZO Audio, предназначенной для улучшения качества записи и воспроизведения звука. Пока что в сети нет информации о том, какую цену производитель выставит на это устройство, но можно смело предположить, что гаджет с таким чипом будет довольно доступным. Особенно с 4 ГБ оперативной памяти на борту.
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