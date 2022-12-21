В сеть слили характеристики OnePlus 11

Если вы следите за новостями из мира высоких технологий, то знаете, что смартфоны до релиза без множества сливов информации ещё ни разу не добирались — даже самые интересные флагманы от крупных производителей отправляются в анонс с полным перечнем характеристик в сети. Это достаточно ожидаемо, так как в цепочке поставок от разработчика до конечного производителя очень много звеньев, так что кто-то да и сольёт характеристики свежего гаджета в интернет. Так произошло и со смартфоном OnePlus 11, который сегодня появился в бенчмарке AnTuTu задолго до своего анонса, который запланирован на 7 февраля. Вероятно, кто-то из инженеров решил протестировать устройство в синтетическом тесте и забыл защитить эту информацию от всеобщего доступа.

Благодаря этой информации мы узнали, что у смартфона OnePlus 11 будет 16 гигабайт оперативной памяти, чего достаточно для современного флагмана, но мы сильно сомневаемся, что пользователь сможет столько задействовать. На современных устройствах имеет большее значение умение операционной системы взаимодействовать с этой памятью, чем объём оперативной памяти, так что пока говорить о преимуществах гаджета рано. При этом устройство набрало неплохие баллы в бенчмарке, что весьма приятно, но, опять же, стоит повторить, что речь явно идёт об инженерном образце, да и данные из бенчмарка не имеют ничего общего с реальным положением дел. Так что OnePlus 11 потенциально выглядит привлекательным решением, но ждём анонса.
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