В сеть слили характеристики экрана iPhone 17 Air

Разработчики уже могут опробовать вторую бета-версию iOS 26, и те, кто сразу же занялся разбором свежей прошивки, нашли в ней интересные намёки на iPhone 17 Air. Ожидается, что Apple в этом году откажется от модели iPhone 17 Plus в пользу более тонкой и лёгкой версии, и новые данные дают первые представления о характеристиках будущего устройства. Дело в том, что хотя до официального анонса линейки iPhone 17 остаётся ещё несколько месяцев, уже сейчас в коде iOS 26 beta 2 обнаружены ссылки на новую модель. По данным специалистов, в прошивке появилась обновлённая версия классических обоев, имеющая разрешение 1260х2736 пикселей. Вот только ни один текущий iPhone не имеет такого дисплея, что может говорить о новом формате экрана iPhone 17 Air.

Что особенно интересно — аналитик Мин-Чи Куо из TF International Securities ранее утверждал, что iPhone 17 Air получит экран размером 6,6 дюйма с разрешением 2740х1260 пикселей, и это почти полностью совпадает со значениями, которые были обнаружены в коде. Ожидается, что iPhone 17 Air станет самым тонким смартфоном Apple в истории — с толщиной корпуса всего 5,5 мм. Однако за такую элегантность придётся платить — устройство, по слухам, будет оснащено очень скромной батареей на 2800 мАч. В связи с этим Apple якобы работает над специальным внешним аккумулятором, чтобы компенсировать недостаточную автономность. Это довольно странное решение — делать смартфон тонким, а затем спасать его автономность за счёт павербанка.
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