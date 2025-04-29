В сеть слили характеристики процессора MediaTek Dimensity 9500

Сегодня появилась информация о том, что компания MediaTek работает над своим флагманским мобильным процессором 2025 года — и, судя по утечке информации от инсайдера Digital Chat Station, он должен быть настоящим монстром. Например, процессор Dimensity 9500 будет производиться по техпроцессу TSMC N3P (в отличие от Dimensity 9400 и 9400+, которые использовали более старую версию техпроцесса N3E), а его архитектура будет полностью состоять из крупных ядер центрального процессора. Согласно этой информации, чип получит одно ядро Travis, 3 ядра Alto и 4 ядра Gelas. Travis и Gelas — это будущие архитектуры от компании Arm, которые ещё не вышли в релиз. Alto, судя по всему, — это не энергоэффективное ядро, а, возможно, некая модификация топового ядра A7xx нового поколения. А ядро Travis, опять же, по слухам, будет работать на частоте свыше 4 ГГц, что для смартфонов — очень важный момент.

Внутри системы на кристалле будет представлено 16 МБ L3-кэша и 10 МБ системного кэша. Также стоит ожидать поддержку оперативной памяти LPDDR5X с пропускной способностью до 10 667 Мбит/сек и хранилища UFS 4.1. За графику будет отвечать графическая подсистема Immortalis-Drage с улучшенной технологией трассировки лучей и сниженным энергопотреблением. Нейросетевые задачи будет обрабатывать NPU 9.0, производительность которого ожидается на уровне 100 TOPS. Для сравнения — у Dimensity 9400, по разным данным, этот показатель составляет от 50 до 70 TOPS, то есть прирост значительный.
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