В сеть слили рендеры смартфона Google Pixel 7A

До фирменного мероприятия Google I/O 2023 остаётся всё меньше и меньше времени, и всё больше сливов секретной информации указывают на то, что на этой ежегодной презентации компания представит не только новинки из области операционных систем, но и что-то из раздела аппаратного обеспечения. Например, ожидается, что компания Google объявит о своём новейшем смартфоне среднего уровня Pixel 7A на ключевом этапе мероприятия. А так как компания Google совершенно не умеет хранить свои смартфоны в секрете, вчера в сети появилось очень много информации относительно нового гаджета. Например, сразу несколько инсайдеров поделились официальными маркетинговыми рендерами новинки от Google.

Они показывают новый вариант цвета — приглушённый синий, который будет доступен наряду с чёрным и белым. Изображения были опубликованы MySmartPrice и OnLeaks, и они подтверждают, что Pixel 7A будет выглядеть ближе к флагманским моделям Google, чем любая предыдущая серия A. Вы получаете ту же конструкцию камеры с вырезом для двух объективов, а боковые грани, похоже, снова будут из металла (как у 6A). Если бы не более значительные рамки экрана, большинство людей были бы не в состоянии отличить это устройство от Pixel 7 прошлого года. По слухам, Pixel 7A будет работать на том же чипе Tensor G2, что и 7 и 7 Pro. И Google, похоже, наконец под давлением Samsung, OnePlus и других конкурентов решила пойти пользователям на уступки, включив в телефон дисплей с частотой 90 Гц. Основное отличие будет в модулях камеры.