В сеть слили тесты Intel Arc A580

Ожидается, что видеокарта будет конкурировать с RTX 3050 и будет нацелена на сегмент от 200 до 299 долларов с TDP 175 Вт. Вполне вероятно, что этот вариант станет одним из бестселлеров, если его цена будет ниже 250 долларов и близка к 200 долларам, поскольку это приблизит модель к RX 6500 XT, предлагая лучшую производительность и более совершенный набор функций, таких как AV1, XeSS, улучшенные возможности трассировки лучей и многое другое. Что касается самой производительности, Intel Arc A580 была протестирована в тесте Ashes of The Singularity с неизвестным процессором Intel 12-го или 13-го поколения с 16 ядрами. Он хорошо показал себя на предустановленном минимальном разрешении 1080p в API Vulkan, набрав в среднем 95 кадров в секунду, что ставит его на один уровень с NVIDIA GeForce RTX 3060, которая в том же тесте показывает до 96 кадров в секунду.