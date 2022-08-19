В сеть слили тесты Intel Arc A580

Видеокарта Intel Arc A580 — единственный оставшийся продукт в линейке Xe-HPG, у которого не было слито никаких показателей производительности, хотя это уже не так. Тест видеокарты показан в тесте Ashes of The Singularity, который доказывает, что она будет быстрее по сравнению с NVIDIA GeForce RTX 3050 в этом конкретном графическом тесте. До сих пор Intel подтвердила графические карты Arc A770, Arc A750 и Arc A380, тогда как их партнеры также представили дизайн начального уровня Arc A310. Таким образом, остается только одна настольная видеокарта Arc, которая еще не получила официального подтверждения, и это Arc 5 A580. Ожидается, что линейка Intel Arc 5 на данный момент будет включать только один вариант — Arc A580. Ожидается, что видеокарта будет иметь 16 ядер Xe (2048 ALU), а также 8 ГБ памяти GDDR6 через 128-битный шинный интерфейс.

Ожидается, что видеокарта будет конкурировать с RTX 3050 и будет нацелена на сегмент от 200 до 299 долларов с TDP 175 Вт. Вполне вероятно, что этот вариант станет одним из бестселлеров, если его цена будет ниже 250 долларов и близка к 200 долларам, поскольку это приблизит модель к RX 6500 XT, предлагая лучшую производительность и более совершенный набор функций, таких как AV1, XeSS, улучшенные возможности трассировки лучей и многое другое. Что касается самой производительности, Intel Arc A580 была протестирована в тесте Ashes of The Singularity с неизвестным процессором Intel 12-го или 13-го поколения с 16 ядрами. Он хорошо показал себя на предустановленном минимальном разрешении 1080p в API Vulkan, набрав в среднем 95 кадров в секунду, что ставит его на один уровень с NVIDIA GeForce RTX 3060, которая в том же тесте показывает до 96 кадров в секунду.