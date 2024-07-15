В сеть слили умные часы Realme Watch S2

Стоит напомнить, что компания Realme какое-то время назад вышла из сегмента умных часов из-за низкого спроса на свои устройства. Соответственно, начиная с сентября 2022 года у компании не было новых моделей в данном сегменте электроники, но, если верить данным инсайдеров, вскоре производитель вернётся в этот сегмент с новым гаджетом. Всё дело в том, что в сети появилось изображение новых умных часов компании, которое хотя и выглядит достаточно сомнительным, но всё же вызывает интерес. На фотографии, по словам западных журналистов, представлены часы Realme Watch S2, которые выступают духовным наследником модели Realme Watch S из 2020 года. Стоит напомнить, что на тот момент это были не только вторые часы компании, но и первая модель с круглым циферблатом. Оригинальные часы компании и последующие модели были прямоугольными и поставлялись с квадратным экраном.

И если слитые данные действительно верны, то на коробке можно рассмотреть информацию про доступные функции для отслеживания физической активности и здоровья человека, а также упоминание наличия функций Bluetooth-звонков и Bluetooth-аудио, которых не было в оригинальных Watch S. Правда, оригинальные часы вышли в 2020 году, то есть четыре года назад, и тогда ничего этого в принципе не было. Также можно заявить, что новые часы получат цифровой переключатель и физическую кнопку, но информации про операционную систему пока что нет, как и данных про стоимость или какие-то другие технические детали.
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