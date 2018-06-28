В сеть утек скриншот с рендером Meizu 16

В сети появился скриншот, на котором, как утверждается, изображена панель настройки модели управления Meizu 16. Сюда входят жесты, mBack и традиционные клавиши. Отметим, что на картинке не изображена ни физическая кнопка, ни фронтальная камера.

Согласно предыдущим слухам, Meizu 16 и 16 Pro получат 5,6 и 6,1 дюймовые дисплеи с узкими рамками и аналогом функции 3D Touch, интегрированные под экран сканеры отпечатков пальцев, топовый чипсет Snapdragon 845, сдвоенную основную камеру на 12 Мп и фронтальную камеру на 20 Мп, а также медные тепловые трубки. Официальный анонс смартфонов запланирован на конце августа.