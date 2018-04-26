В сеть утекли цены на смартфоны Meizu 15

Украинский ритейлер «Цитрус» рассекретил цены на недавно представленные смартфоны Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite, китайские продажи которых стартуют уже в конце апреля. Итак, Meizu 15 Lite с 64 ГБ памяти оценен в 7999 гривен (около 19 тыс. рублей), а цены на старшие модели стартуют с 11 999 и 13 999 гривен (28,4 тыс. и 33,2 тыс. рублей). Отметим, что цены на смартфоны Meizu в Украине обычно чуть ниже, чем в России. Когда новые смартфоны Meizu появятся в России и сколько они будут стоить, будет объявлено позже.