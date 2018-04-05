В сеть утекли цены на смартфоны Motorola Moto G6 и G6 Play

На сайте ритейлера Fry появились сведения о смартфонах Motorola Moto G6 и G6 Play, которые еще не были представлены официально. Сообщается, что смартфоны появятся в продаже в середине мая этого года. Moto G6 будет стоить 250 долларов, а Moto G6 Play — 200 долларов. Цена Moto G6 Plus не указывается, но раньше предсказывался ценник в районе 330 долларов.

Ранее сообщалось, что Moto G6 Plus оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 630 и аккумулятором на 3250 мАч. Moto G6 получит чипсет Snapdragon 450, модуль NFC и аккумулятор на 3000 мАч. Младшая модель Moto G6 Play довольствуется процессором Snapdragon 430 и батареей на 4000 мАч. В качестве операционной системы будет задействована свежая Android 8.0 Oreo.