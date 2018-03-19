В сеть утекли европейские цены на Huawei P20 и P20 Pro

Известный искатель утечек Роланд поделился информацией о европейских ценах на смартфоны Huawei P20 и P20 Pro, официальный анонс которых состоится 27 марта. Если верить источнику, 5,8-дюймовый Huawei P20 с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти оценен в 679 евро, а 6,1-дюймовый Huawei P20 Pro с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ обойдется в 899 евро.

Стандартная модель получит LCD-дисплей, а Pro – OLED-панель. Разрешение дисплеев составит 2280:1080 пикселей, а соотношением сторон – 19:9. Также аппарат оснастят 24 Мп фронтальной камерой и аккумулятором на 3400 мАч. Huawei P20 Pro прочат тройную камеру (12-Мп цветной основной сенсор, 16-Мп чёрно-белый и 15-Мп сенсор с теле-фото объективом с апертурой f/1.8), фирменный процессор Kirin 970, до 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч.