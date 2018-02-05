В сеть утекли фото безрамочного HTC U12

В сеть утекли живые фото флагманского смартфона HTC U12, который еще не был представлен официально. Снимки были сделаны на мероприятии Taiwan 5G Industry Alliance, промышленного альянса Тайваня, занимающегося связью пятого поколения. Подлинность фото уже подтвердил авторитетный искатель утечек Эван Бласс (@evleaks). Напомним, что слухи прочат смартфону 6-дюймовый безрамочный дисплей с соотношением сторон 18:9 и топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Официальный анонс ожидается на выставке MWC 2018, которая стартует в Барселоне 26 февраля.