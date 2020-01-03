В сеть утекли характеристики 3D-карты AMD Radeon RX 5600 XT

Уже через несколько дней, 6 января, состоится официальная презентация графического адаптера AMD Radeon RX 5600 XT, однако уже сегодня в сеть утекли основные характеристики грядущей новинки. Видеокарта получит 2304 потоковых процессоров, как в RX 5700, GPU Navi 10, 6 ГБ памяти с частотой 12 ГГц, 192-разрядной шиной, а также частотами 1460-1620 МГц применительно к модели XFX AMD Radeon RX 5600 XT 6GB GDDR6 THICC II Pro Staging. Также отметим впечатляющую длину карт, довольно короткую печатную плату и один восьмиконтактный разъём питания.