В сеть утекли характеристики и цены на iPhone XS и iPhone XC

В китайскую социальную сеть Weibo слили характеристики и цены на новые смартфоны от компании Apple, которые будут представлены только через неделю. Как и ожидалось, нас ждут два премиальных iPhone XS и доступный iPhone XC. Модели iPhone XS оснастили OLED-экранами на 5,8 и 6,5 дюйма, чипсетом A12, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, стеклянным корпусом со стальной рамкой, двойной камерой, поддержкой Face ID и тремя расцветками. Цена на составит от 899 и 999 долларов, соответственно.

Модель iPhone XC получит 6,1-дюймовый LCD-дисплей, корпус с алюминиевой рамкой, одинарную камеру, поддержку Face ID, однокристальную систему A12, 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, а также целых пять расцветок. Цена на него стартует от 749 долларов.