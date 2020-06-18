В сеть утекли характеристики смартфона Honor 30 Lite

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Honor 30 Youth и Honor 10X Max, презентация которых состоится в начале июля. Итак, модели Honor 30 Youth Edition 5G (Honor 30 Lite 5G за пределами китайского рынка) прочат мощную платформу MediaTek Dimensity 800 или Dimensity 820 5G, тройную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп и ценник в 225 долларов.

Что до Honor X10 Max, который фигурирует под кодовым названием King-Kong, то ему приписывают наличие огромного 7,09-дюймового экрана, фирменного восьмиядерного процессора Kirin 820 и очень ёмкого аккумулятора.