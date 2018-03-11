В сеть утекли характеристики смартфона Meizu E3

2018-03-11, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Meizu E3; [109]
Китайский искатель утечек Laobaotech поделился фотографией со сравнением характеристик Xiaomi Redmi Note 5 и Meizu E3, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат должен получить 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей), процессор MediaTek Helio P60, 4/6 ГБ оперативной и 32/64/128 ГБ встроенной памяти, 8-Мп фронтальную камеру, двойную основную камеру 12 Мп + 20 Мп, а также аккумулятор на 3300 мАч. Также смартфону приписывают четыре расцветки: чёрную, синюю, серебристую и зелёную. Согласно той же фотографии, Meizu E3 будет стоить 2299 юаней или около 20 600 рублей. Другое дело, что в России смартфон официально не выйдет.


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