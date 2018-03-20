В сеть утекли характеристики тройной камеры Huawei P20 Pro

Известный искатель утечек Роланд Квандт раздобыл подробные характеристики камеры смартфона Huawei P20 Pro, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, аппарат оснастят тройной камерой Leica. Основной модуль сможет похвастаться разрешением 40 Мп, дополнительный телефото-модуль характеризуется разрешением 8 Мп и 5-кратным оптическим зумом, а 20-Мп чёрно-белый сенсор выполняет вспомогательную роль. Также сообщается об апертуре модулей от f/1.6 до f/2.4, функции Light Fusion для съёмки в условиях недостаточной освещенности, сенсоре ИК-RGB и лазерном автофокусе.

По предварительным данным, смартфон получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, фирменный процессор Kirin 970, до 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч. Цена Huawei P20 Pro составит 899 евро. Официальный анонс Huawei P20 и Huawei P20 Pro состоится 27 марта в Париже.