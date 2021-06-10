В сеть утекли параметры смартфона Samsung Galaxy M32

Сетевые источники раскрыли основные характеристики смартфона-долгожителя Samsung Galaxy M32, который еще не был представлен официально. Аппарат получит аккумуляторную батарею ёмкостью 6000 мАч, восьмиядерную платформу MediaTek Helio G85, 6,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 5 Мп, селфи-камеру на 20 Мп, поддержку проводной зарядки мощностью 15 Вт, боковой дактилоскопический сенсор и две расцветки: черную и синюю. Ориентировочная цена и дата релиза пока не сообщаются.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M32
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