В сеть утекли параметры смартфона Samsung Galaxy M32

Сетевые источники раскрыли основные характеристики смартфона-долгожителя Samsung Galaxy M32, который еще не был представлен официально. Аппарат получит аккумуляторную батарею ёмкостью 6000 мАч, восьмиядерную платформу MediaTek Helio G85, 6,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 5 Мп, селфи-камеру на 20 Мп, поддержку проводной зарядки мощностью 15 Вт, боковой дактилоскопический сенсор и две расцветки: черную и синюю. Ориентировочная цена и дата релиза пока не сообщаются.