В сеть утекли пресс-рендеры Xiaomi MI 8 Youth

Два дня назад компания Xiaomi подтвердила скорый выход смартфона MI 8 Youth, а сегодня в сеть утекли официальные пресс-рендеры устройства. Изображения не лучшего качества, но они позволяют рассмотреть необычный градиентный окрас устройства. Помимо этой расцветки, аппарат ожидается в чёрной, розовой, золотистой, белой, синей, красной, серой, серебристой, зелёной и еще одной градиентной расцветке.

По данным TENAA, аппарат получит 6,26 дюймовый дисплей с разрешением 1080:2280 пикселей, сдвоенную камеру с основным модулем на 12 Мп, фронтальную камеру на 24 Мп, чипсет Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 3350 мАч, а также предустановленную операционную систему Android Oreo с оболочкой MIUI 9. Габариты устройства составят 156,4:75,8:7,5 мм, а вес – 169 граммов. Официальный анонс Xiaomi Mi 8 Youth, запланирован на 19 сентября.