В сеть утекли пресс-рендеры безрамочного Meizu E3

Сетевые источники поделились пресс-рендерами смартфона Meizu E3, который еще не был представлен официально. Судя по изображениям, аппарат получит безрамочный дизайн, двойную камеру и металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на боковой панели, как у недавнего Meizu M6s. Что до характеристик, то здесь сообщается о восьмиядерном процессоре с тактовой частотой 1,8 ГГц, 4 или 6 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ встроенной расширяемой памяти, а также аккумуляторе на 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Официальный анонс Meizu E3 состоится уже завтра, 6 марта.