В сеть утекли рекламные рендеры Huawei P20 Pro

В сеть утекли официальные рекламные изображения смартфона Huawei P20 Pro, который еще не был представлен официально. Отметим, что один из модулей тыльной камеры отделен от основного двойного модуля. Также обратим внимание на очень маленький «вырез» на передней части, который по своим размерам напоминает больше Essential Phone, чем iPhone. Слухи приписывают смартфону процессор Kirin 970, 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей (18:9), 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ памяти, тройную камеру 12 Мп цвет + 16 Мп ч/б + 16 Мп телеобъектив со светосилой f/1,8 и OIS и 8-Мп фронтальную камеру с апертурой f/2,0. Официальный анонс новых флагманов Huawei состоится 27 марта в Париже.