В сеть утекли рендеры и характеристики Meizu M6s

В сеть утекли промо-материалы смартфона Meizu M6s, официальный анонс которого состоится завтра, 17 января. Итак, утечка подтверждает полноэкранный дизайн сканер отпечатка пальца на торце, 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+, защищенный скругленным 2,5D-стеклом, шестиядерный процессор Exynos 7872, 3 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти, 16-Мп основную камеру с алгоритмами Arcsoft, 8-Мп камеру для селфи, аккумулятор на 3000 мАч, а также предустановленную Flyme OS 6 и One Mind. Meziu mblu S6 – наменование для китайского рынка. В международную продажу аппарат выйдет под более привычным названием Meizu M6S.