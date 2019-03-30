В сеть утекли результаты тестирования видеокарты GeForce GTX 1650

Вчера стало известно о том, что видеокарта GeForce GTX 1650 появится в продаже уже 22 апреля, а сегодня графический ускоритель протестировали в бенчмарке игры Final Fantasy XV. В этом же ПО видеокарту тестировали еще неделю назад и тогда результаты оказались удручающими. Новое тестирование прошло в разрешении Full HD при настройках High Quality, и теперь грядущая новинка показала себя гораздо лучше. А именно ускоритель серьезно превзошел GTX 1050 Ti и показал производительность почти на уровне GTX 1060 с 3 ГБ. Ориентировочная цена GeForce GTX 1650 составляет 130 долларов.