В сеть утекли живые фото Huawei P20 Lite

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила выход смартфона Huawei P20 Lite, которые еще не был представлен официально. Среди обычной в таких случаях документации оказались и живые фотографии, которые подтверждают слухи о безрамочном дизайне с вырезом в стиле iPhone X.

Согласно тем же слухам, аппарат получит 5,8-дюймовый дисплей с разрешением 1080:2280 пикселей и соотношением сторон 19:9, процессор Kirin 970, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3000 мАч, порт USB Type-C, 3,5-мм разъём для наушников, поддержку двух SIM-карт в гибридном режиме с microSD и Android 8.0 Oreo. Официальный смартфон флагманских смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Plus с тройной основной камерой, а также упрощенного Huawei P20 Lite ожидается в конце февраля в рамках выставки MWC 2018.